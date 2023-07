Επτά συλλήψεις κατά τη διάρκεια ταραχών στην Ελβετία

Έξι έφηβοι και ενήλικος συνελήφθησαν έπειτα από φθορές σε καταστήματα στη Λωζάνη κατά τη διάρκεια ταραχών εμπνεόμενων από αυτές στη Γαλλία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η ελβετική αστυνομία.

Οι συλληφθέντες κατέστρεψαν προθήκες καταστημάτων πετώντας πέτρες, διευκρίνισε.

#BREAKING : The French riots are now spilling over into Lausanne, Switzerland. pic.twitter.com/748hBd7ngL

«Απηχώντας τις διαδηλώσεις και τις ταραχές που μαίνονται στη Γαλλία, πάνω από εκατό νεαροί συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης της Λωζάνης και επιδόθηκαν σε καταστροφές και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων. Επτά πρόσωπα προσήχθησαν», ανέφερε η αστυνομία της Λωζάνης σε ανακοίνωσή της.

🔺 More images of the riots that took place tonight in Lausanne, Switzerland. #Switzerlandriots #Stoptheriots pic.twitter.com/ZQJExpXC4V