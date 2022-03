Ερυθρός Σταυρός: Κάτοικοι της Μαριούπολης «επιτίθενται ο ένας στον άλλον για φαγητό»

Ο Σάσα Βόλκοφ, αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, περιέγραψε την Πέμπτη μία τραγική κατάσταση στη Μαριούπολη. Η πολιορκημένη πόλη βρίσκεται επί μέρες χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και υπηρεσίες Διαδικτύου, καθώς αντιμετωπίζει συνεχή βομβαρδισμό από τα ρωσικά στρατεύματα.

Πολυάριθμες προσπάθειες εκκένωσης αμάχων και μεταφοράς προμηθειών στη Μαριούπολη απέτυχαν.

Ο κ. Βολκόφ τόνισε ότι οι άνθρωποι «άρχισαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον για φαγητό» και συνέχισε περιγράφοντας πώς «πολλοί αρρωσταίνουν λόγω του κρύου. Δεν έχουν πού να πάνε. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι περιορισμένοι σε μικρούς χώρους. Ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν φαγητό, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο θα διαρκέσει...».

Our colleague Sasha is in #Mariupol right now.



It's tough to hear what he describes.



It's even tougher to imagine how people are managing to survive. pic.twitter.com/LAeBknHccx