Ερντογάν: Οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες, ότι βλέπει "προς το συμφέρον των δύο πλευρών να εμποδιστούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις να θέσουν σε ομηρία την προσπάθεια ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ όπως και τις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία", σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε η Άγκυρα.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός έγραψε στο Twitter ότι είχε μια «εποικοδομητική συνομιλία» και πρόσθεσε ότι προτίθεται να μεταβεί στην Άγκυρα «σύντομα», χωρίς να αναφέρει πότε θα μπορούσε να κάνει αυτή την επίσκεψη.

Constructive phone call with President @RTErdogan Looking forward to visit Ankara soon. My gov will fulfil the trilateral memorandum between 🇹🇷🇫🇮🇸🇪 for #NATO accession.