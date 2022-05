Ρεκόρ Γκίνες: Έτρεξε με τεχνητό μέλος 104 μαραθώνιους σε 104 μέρες!

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Μια γυναίκα που ξεκίνησε το τρέξιμο αφού έχασε το αριστερό της πόδι από καρκίνο, έχει κατακτήσει και περιμένει να πιστοποιηθεί επίσημα, το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, για τους περισσότερους συνεχόμενους μαραθωνίους.

Η Τζάκι Χάντ -Μπρoύρσμα, 46 ετών, έτρεξε 26,2 μίλια ή 42,164 χιλιόμετρα κάθε μέρα, από τα μέσα Ιανουαρίου, καλύπτοντας την απόσταση κάθε φορά σε περίπου πέντε ώρες.

Starting Monday I will be running a Marathon a day for 100 days, total of 2620 miles. Current record is 95 days. Yes totally crazy but I don't do small goals😜. We are always capable of more. More details on my IG pagehttps://t.co/upBJQumppN

#SaturdayMotivation pic.twitter.com/nN9u3MEDXu — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) January 15, 2022

Το προηγούμενο Σάββατο, ολοκλήρωσε τον 104ο συνεχόμενο μαραθώνιο της σε ισάριθμες-104- μέρες, και πλέον περιμένει να πιστοποιηθεί ως Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες η προσπάθειά της αυτή.

Thank you so much for inviting me back😊 https://t.co/kLWtLYurzX — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) May 2, 2022

Βέβαια για την πιστοποίηση του συγκεκριμένου ρεκόρ θα χρειαστεί να περάσουν τρεις μήνες, ωστόσο είναι βέβαιο πως η 46χρονη γυναίκα με την τεράστια δύναμη και πίστη στον εαυτό της θα δει το όνομα της γραμμένο δίπλα στο επίτευγμά της.

Marathon 104 and my final Marathon, what a journey. Thank you so much to everyone for your amazing support during this challenge and donating, we hit 50k🤗 #icandohardthings #Saturday pic.twitter.com/lGfRqKXVPm — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) April 30, 2022

Το πρώτο ρεπό

Το ξύπνημα την Κυριακή, μια μέρα δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του καθημερινού της αγώνα, το πρώτο της ρεπό δηλαδή, ήταν μια παράξενη εμπειρία για την Τζάκι.

«Ένα μέρος του εαυτού μου ήταν πολύ χαρούμενο που τελείωσε», δήλωσε στο BBC από το σπίτι της στην Αριζόνα. «Και το άλλο μέρος συνέχιζε να σκέφτεται ότι πρέπει να τρέξω».

104 marathons later and I'm finally listening to my Garmin and taking a rest day😜🤣 #restday pic.twitter.com/u9UeNGvdlx — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) May 1, 2022

Το σώμα της αναρρώνει επίσης από την προσπάθεια για να φθάσει στο μεγάλο αυτό ρεκόρ. «Νιώθω πιο σφιχτή από ό,τι όταν ολοκλήρωσα και τους 104 μαραθωνίους», παραδέχεται.

Αλλά η Τζάκι, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Αφρική, και έχει ζήσει επίσης στην Αγγλία και την Ολλανδία, είναι ευγνώμων για τους καθημερινούς αυτούς αγώνες. Το τρέξιμο της έχει δώσει αυτοπεποίθηση, την οποία φοβόταν ότι δεν θα ξανακερδίσει ποτέ, όταν έχασε το πόδι της πριν από 20 χρόνια.

Heading out for my final marathon today, number 104 and I'm so excited, @RXBAR have offered to match any donations received this weekend on my gofund page. How awesome is that. So if you can please donate😊 #satchathttps://t.co/6JTjRghY0J — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) April 30, 2022

Ο ακρωτηριασμός

Το 2002, γιατροί στην Ολλανδία διέγνωσαν ότι πάσχει από σάρκωμα Ewing, έναν σπάνιο τύπο καρκίνου των οστών. Μέσα σε δύο εβδομάδες, της ακρωτηρίασαν το αριστερό πόδι για να της σώσουν τη ζωή.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Ήταν σαν να ήμουν σε ένα τρενάκι του λούνα παρκ», θυμάται η Τζάκι που ήταν τότε μόλις 26 ετών.

Τα πρώτα δύο χρόνια, η Τζάκι πάλευε με την μεγάλη αυτή αλλαγή στη ζωή της. Ήταν θυμωμένη που είχε καρκίνο και ντρεπόταν που ήταν διαφορετική. Φορούσε μακρύ παντελόνι δημοσίως για να μην προσέχει ο κόσμος το προσθετικό μέλος.

Σχεδόν από μια ιδιοτροπία, άρχισε να τρέχει το 2016. Είχε επευφημήσει τον σύζυγό της σε αγώνες τρεξίματος μεγάλων αποστάσεων, αλλά ποτέ δεν είχε σκεφτεί να το κάνει η ίδια, νομίζοντας ότι ήταν μόνο «για τρελούς».

Το νέο ξεκίνημα

Αγοράζοντας ένα ειδικό προσθετικό μέλος για δρομείς μεγάλων αποστάσεων, εγγράφηκε για τον πρώτο της αγώνα μήκους 10 χιλιομέτρων ή 6,2 μιλίων.

Την παραμονή του αγώνα, άλλαξε την εγγραφή της στην κατηγορία ημιμαραθωνίου - και έκτοτε δεν κοίταξε πίσω, εξερευνώντας μεγαλύτερες αποστάσεις και διαφορετικά εδάφη.

«Είμαι άνθρωπος του όλα ή τίποτα, γι' αυτό απλώς μπήκα μέσα στον αγώνα», εξηγεί. «Μου αρέσει να ξεπερνάω τα όρια και να βλέπω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω».

From 1 to 101.



Two weeks before @NCrunnerjacky ran her first marathon in this streak, she posted:

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”



Since her start, Jacky has run 101 marathons in 101 days. Tomorrow she will set a new female record. pic.twitter.com/TCXAi0wwHK — USA Ultrarunning (@USAultrarunning) April 28, 2022

Ο μεγάλος στόχος του 2022

Στην αρχή της τρέχουσας χρονιάς, η Τζάκι έδωσε στον εαυτό της έναν νέο μεγάλο στόχο: το ρεκόρ των περισσότερων συνεχόμενων μαραθωνίων.

And Marathon number 100 done💪. I've been freaking running a Marathon everyday for a 100 days😱. I can't believe it. 100 was my original goal so I'm celebrating this one too. #Tuesday #marathon pic.twitter.com/UGJgaPa9jA — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) April 27, 2022

Το γυναικείο ρεκόρ Γκίνες ήταν στους 95 αγώνες, το οποίο πέτυχε πριν δύο χρόνια η Aλίσα Aμος-Κλάρκ, μια δρομέας χωρίς ακρωτηριασμό από το Βερμόντ, η οποία το πραγματοποίησε ως στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το αντίστοιχο ανδρικό ρεκόρ Γκίνες με προσθετικό μέλος κατέχει ο Έντσο Καποράσο από την Ιταλία με 59 διαδοχικούς μαραθώνιους.

Έτσι, η Τζάκι, μητέρα δύο παιδιών που εργάζεται ως προπονήτρια αντοχής, άρχισε να τρέχει έχοντας στο μυαλό της το ρεκόρ, φροντίζοντας να τρέχει πάντα, τουλάχιστον τη διάρκεια ενός μαραθωνίου.

26.2 x 102 ✅



Congrats to #Boston126 finisher Jacky Hunt-Broersma on setting a pending Guinness World Record for 102 marathons in 102 consecutive days! Last week Jacky placed third at #Boston126 in the Para Athletics T63-T64 Division with 5:05:13.



Way to go, @NCrunnerjacky!👏🦄 pic.twitter.com/hmoUZVniLJ — Boston Marathon (@bostonmarathon) April 29, 2022

Έτρεξε στον παγκοσμίου φήμης Μαραθώνιο της Βοστώνης στη Μασαχουσέτη, και στον «Χαμένο Ολλανδό» στην Αριζόνα, αλλά οι μαραθώνιοι δεν είναι προγραμματισμένοι κάθε μέρα, οπότε έτρεξε επίσης σε τοπικά χωμάτινα μονοπάτια, σε μονοπάτια της γειτονιάς, ακόμη και στον δικό της διάδρομο στο σπίτι.

Όταν η Βρετανίδα δρομέας Κέιτ Τζέιντεν έσπασε το ρεκόρ της Αλίσα συμπληρώνοντας 101 συνεχόμενους αγώνες, η Τζάκι συνέχισε για να την ξεπεράσει και ολοκλήρωσε τον μήνα Απρίλιο με έναν τελευταίο μαραθώνιο.

I did it. A new female world record💪. 102 Marathons in 102 consecutive days💪💪 #icandohardthings pic.twitter.com/HeKLMQh23L — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) April 28, 2022

Συνολικά, έτρεξε 2.734 μίλια. Το Guinness World Records γνωστοποίησε ότι θα χρειαστούν περίπου 12 με 15 εβδομάδες για να επανεξεταστούν τα στοιχεία και να πιστοποιηθεί το ρεκόρ.

Τεκμηριώνοντας αυτές τις διαδρομές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τζάκι έχει συγκεντρώσει περίπου 200.000 δολάρια για την Amputee Blade Runners, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει λεπίδες τρεξίματος σαν τη δική της, σε άτομα με ακρωτηριασμό.

Ready to jump-for-joy?? @NCrunnerjacky has raised $192,523 for Amputee Blade Runners!!! 😁😁👏👏



And today, thank for the FULL match of $104k by @RXBAR, the donation is almost $200k!!



Where will the funding go? pic.twitter.com/m5J4oefIUH — USA Ultrarunning (@USAultrarunning) May 3, 2022

Επόμενος στόχος ο αγώνας 240 μιλίων στη Γιούτα

«Τα καθημερινά τρεξίματα ήταν κυρίως ένα διανοητικό παιχνίδι, αλλά είχαν και σωματικό τίμημα», τονίζει η Τζάκι η οποία εύχεται να είχε αρχίσει να τρέχει νωρίτερα. «Το τρέξιμο έχει κάνει τέτοια διαφορά στην ψυχική μου κατάσταση και μου έδειξε πόσο δυνατό μπορεί να είναι το σώμα μου. Μου έδωσε μια εντελώς νέα αποδοχή αυτού που είμαι και ότι μπορώ να κάνω δύσκολα πράγματα».

Φυσικά είναι αποφασισμένη να συνεχίσει. Επόμενος μεγάλος στόχος της το Moab, ένας εξαντλητικός αγώνας 240 μιλίων στη Γιούτα τον προσεχή Οκτώβριο.

Day 93 and marathon number 93 done. Tight legs today after the Boston hills but got it done and then a flight home.



Video from yesterday's Boston Marathon, coming into the final stretch towards the finish line. #BostonMarathon pic.twitter.com/9gHmU7M5Jw — Jacky Hunt-Broersma (@NCrunnerjacky) April 19, 2022