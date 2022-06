Ευρωπαϊκά όνειρα συνταξιοδότησης, καταρρακωμένα

Τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα εξασθενούν λόγω της δημογραφικής γήρανσης, αλλά η πολιτική προκατάληψη εμποδίζει την εξεύρεση λύσεων. Τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα κινούνται σιγά-σιγά προς ένα σημείο κατάρρευσης, και κανείς δεν φαίνεται να έχει την απάντηση για το πώς να τα διορθώσει.

Η βασική αιτία είναι η γήρανση του πληθυσμού, που χαρακτηρίζεται από λιγότερες γεννήσεις και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό αυξάνει τη λεγόμενη αναλογία εξάρτησης γήρατος, σύμφωνα με την οποία ένα αυξανόμενο μερίδιο των συνταξιοδοτικών πληρωμών ενός ολοένα πιο γηράσκοντος πληθυσμού βασίζεται σε ένα συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, αυτό το ποσοστό είναι ήδη υψηλό, στο 40%. Όμως, μέχρι το 2050, αυτή η αναλογία θα είναι ακόμη πιο ακραία, ξεπερνώντας το 75% στις περιπτώσεις της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας. Προβλέπεται να αυξηθεί σε πάνω από 50% στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικά πλούσιων περιοχών όπως οι Σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία.

Σε συνδυασμό με τη μεταγενέστερη είσοδο στην απασχόληση, τις λιγότερο σταθερές σταδιοδρομίες και την υψηλή ανεργία των νέων σε ορισμένες από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες, αυτό αποτελεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για τα δημόσια οικονομικά καθώς οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να καλύψουν το κενό χρηματοδότησης.

Κάποια ανακούφιση θα μπορούσε να έρθει μέσω της δημιουργίας ενός πιο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού με υψηλότερα εισοδήματα - που να πληρώνει περισσότερους φόρους - αλλά μόνο εν μέρει, λέει η Karina Doorley, οικονομολόγος που εργάζεται στον τομέα συντάξεων στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών στο Δουβλίνο. «Όλα αυτά εξακολουθούν να έχουν μεσοπρόθεσμη στόχευση», προειδοποιεί η Doorley. «Δεν υπάρχει πλέον μακροπρόθεσμο σχέδιο».

Ωστόσο, ενώ οι συντάξεις μπορούν να σταθεροποιηθούν με διάφορους τρόπους - πχ μειώνοντας τες ή αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης ή αυξάνοντας τις εισφορές που καταβάλλονται κατά τα έτη εργασίας ή αναπτύσσοντας την οικονομία προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερα φορολογικά έσοδα - υπάρχει σχετικά μικρή πολιτική βούληση για να γίνει πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη δυσάρεστη προσφορά (στους ψηφοφόρους) της προοπτικής να εργαστούν περαιτέρω μέχρι τα βαθιά γεράματά τους ή να βγάλουν περισσότερα από τις τσέπες τους, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της συνταξιοδότησης τους.

Αυτό είναι ξεκάθαρο στην περίπτωση της Γαλλίας, όπου η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης έγινε πολιτικό σημείο ανάφλεξης στην προσπάθεια επανεκλογής του Προέδρου Emmanuel Macron και στη εκστρατεία για τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Στη Γερμανία, ο κυβερνών συνασπισμός επιδιώκει να στηρίξει το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα χωρίς να αγγίξει τις μη βιώσιμες θεμελιώδεις αρχές του. «Είναι πολύ δύσκολο πολιτικά γιατί καμία από τις επιλογές δεν είναι πολύ ευχάριστη», παρατηρεί η Doorley.

Pay as you go

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα υπάρχουν εδώ και χιλιετίες. Ακόμη και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες πλήρωναν πρόσοδο σε συνταξιούχους στρατιώτες, κυρίως για να καταπνίξουν πιθανές στρατιωτικές εξεγέρσεις. Όμως, η ιδέα των καθολικών δημόσιων συντάξεων ως μορφή ασφάλισης έναντι της ανικανότητας προς εργασία οφείλεται στον Otto von Bismarck, τον πρώτο Γερμανό καγκελάριο. Αντιμετωπίζοντας την προοπτική μιας αυξανόμενης σοσιαλιστικής παλίρροιας, καθώς η Γερμανία βιομηχανοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όρισε ότι οι εργαζόμενοι άνω των 70 ετών θα λαμβάνουν χρήματα από το κράτος για όσο ζούσαν. Αυτό το όριο μειώθηκε αργότερα στα 65.

Σήμερα, τα συνταξιοδοτικά συστήματα pay-as-you-go, στα οποία ένα μέρος του εισοδήματος ενός εργαζομένου κατακρατείται για τη χρηματοδότηση των συντάξεων σε ένα σύστημα απεριόριστων γενεών, είναι ο κανόνας σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Το θέμα είναι ότι ενώ ζούμε μεγαλύτερη και πιο υγιή ζωή, η ηλικία συνταξιοδότησης έχει παραμείνει λίγο πολύ σταθερή - και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι αντιστέκονται στην αύξηση των συντάξεων.

Ο κυβερνών συνασπισμός στο Βερολίνο, για παράδειγμα, έχει δεσμευτεί να μην αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης ούτε να περικόψει τις συντάξεις και έχει δεσμευτεί να τις διατηρήσει στο 48% του προσυνταξιοδοτικού εισοδήματος. Για να συμπληρώσει την αναμενόμενη έλλειψη, δεσμεύτηκε να εισφέρει 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο γερμανικό ασφαλιστικό σύστημα συντάξεων, ελπίζοντας ότι οι κεφαλαιαγορές θα καλύψουν τα απαραίτητα κεφάλαια.

«Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει την ενοχλητική αλήθεια σχετικά με την πολιτική των συντάξεων», δήλωσε ο Carl-Georg Luft, πρόεδρος του Ιδρύματος για τα Δικαιώματα των Μελλοντικών Γενεών και μέλος του φιλελεύθερου κόμματος της Γερμανίας. «Πρέπει να μιλήσουμε για τη σύνδεση της ηλικίας εισόδου στη σύνταξη με το προσδόκιμο ζωής για να βρούμε αυτόματους μηχανισμούς που είναι δίκαιοι».

Εάν οι εισφορές των μεμονωμένων εργαζομένων παραμείνουν σταθερές - περιοριζόμενες στο 20% της ακαθάριστης αμοιβής μέχρι το 2025 - αυτό θα σήμαινε ότι έως το 2045, πάνω από το ήμισυ του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού θα πρέπει να δαπανηθεί για να σταθεροποιηθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα, σύμφωνα με την κυβερνητική επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή. «Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των νεότερων γενιών», συμπλήρωσε ο Luft.

Αντίδραση

Ακόμη και όταν οι πολιτικοί προσπαθούν να χειριστούν το θέμα, αντιμετωπίζουν την αντίδραση από τα συνδικάτα και καθίστανται ευάλωτοι στα πυρά της αντιπολίτευσης.

Οι συντάξεις βρίσκονται στο μυαλό πολλών ψηφοφόρων, πράγμα που σημαίνει ότι ο πολιτικός ανταγωνισμός σε αυτό το θέμα επιδιώκει σε μεγάλο βαθμό να κερδίσει την εύνοια των ψηφοφόρων, αντί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, μακροπρόθεσμα.

Το σχέδιο του Γάλλου Προέδρου Macron να ωθήσει τους Γάλλους να εργαστούν μέχρι τα 65, από το σημερινό όριο συνταξιοδότησης των 62 ετών, αποδείχθηκε πολύ ακανθώδες στην πρώτη του θητεία, με αποτέλεσμα να «χρυσώσει» το χάπι στα 64 χρόνια - σε μια ύστατη προσπάθεια να επανεκλεγεί.

Ως γνωστόν, ο Macron αντιμετωπίζει ασφηκτικές εκκλήσεις από ένα ενιαίο αριστερό μέτωπο, με επικεφαλής τον ηγέτη της άκρας αριστεράς Jean- Luc Melenchon και τα ισχυρά συνδικάτα της Γαλλίας, όχι απλώς να διατηρήσει την τρέχουσα ηλικία, αλλά να την μειώσει στα 60. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης «δεν αντιστοιχεί καθόλου σε αυτό που θέλουν οι Γάλλοι εργαζόμενοι», δήλωσε ο Pierre-Yves Chanu, οικονομικός σύμβουλος για το CGT, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Γαλλίας.

Παρά τις προβλέψεις του κρατικού παρατηρητηρίου συντάξεων για δημοσιονομικό κενό για τις συντάξεις που εκτιμάται σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027, το CGT δεν βλέπει την ανάγκη να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης και αντ' αυτού ζητά τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 60, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από υψηλότερες εισφορές από εργοδότες και εργαζόμενους. «Για να εγγυηθούμε ένα καλό επίπεδο συντάξεων σε εύλογη ηλικία - αυτή των 60 και όχι των 65 - χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων», είπε ο Chanu.

Όμως, οι νεότερες γενιές είναι απογοητευμένες από το ότι η πολιτική δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα των ηλικιωμένων ψηφοφόρων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής των συντάξεων. «Έχουμε τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ενός συνταξιοδοτικού σχεδίου να συγκρούονται με τις πιέσεις της βραχυπρόθεσμης πολιτικής. Η πίεση αυτής της πολιτικής λέει ότι οι νέοι δεν ψηφίζουν και οι ηλικιωμένοι ψηφίζουν. Άρα, καταλήγουμε σε μια πολιτική προκατάληψη», λέει ο Nicholas Barr, καθηγητής στο London School of Economics.

Διορθώνοντας τις συντάξεις

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να ανατρέξουν σε άλλες χώρες με συστήματα, προκειμένου να εξουδετερώσουν αυτή την προκατάληψη ή τουλάχιστον να την απομακρύνουν από την κομματική πολιτική αντιπαράθεση. Στον Καναδά, για παράδειγμα, το συνταξιοδοτικό δίκαιο απολαμβάνει το επίπεδο προστασίας που συνήθως προορίζεται για το Σύνταγμα, ενώ στη Σουηδία, κάθε μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος απαιτεί διακομματική υποστήριξη. Οι κυβερνήσεις που είναι σε θέση να αυξήσουν την ηλικία συνταξιοδότησης, μπορούν συνήθως να προσφέρουν στα άτομα περισσότερες επιλογές για το πότε και πώς να συνταξιοδοτηθούν, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για να συνεχίσουν να εργάζονται περισσότερο. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, ένα σύστημα «μερικής σύνταξης» επιτρέπει στους εργαζόμενους ηλικίας 60 έως 64 ετών να μειώσουν τις ώρες εργασίας και να λαμβάνουν σύνταξη ίση με το ήμισυ των αποδοχών που έχασαν.

Από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα σε προγράμματα ιδιωτικής αποταμίευσης ή να απαιτήσουν από τους εργοδότες να δημιουργήσουν συνταξιοδοτικά προγράμματα σε ολόκληρο τον κλάδο για να συμπληρώσουν τις νεοσύστατες δημόσιες συντάξεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση δημιούργησε ένα μη κερδοσκοπικό σύστημα που εγγράφει αυτόματα τους υπαλλήλους σε ένα National Employment Savings Trust για να τους βοηθήσει να αποταμιεύσουν για τη συνταξιοδότηση τους.

Όλα αυτά τα βήματα απαιτούν πολιτικό θάρρος, το οποίο φαίνεται να απουσιάζει στη συζήτηση για τις συντάξεις. «Υπάρχουν πολλές πιθανότητες για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το σύστημα», λέει ο Luft από το Ίδρυμα για τα Δικαιώματα των Μελλοντικών Γενεών. «Και πρέπει να αλλάξει πολύ γρήγορα για να υπάρξει έστω και μια πιθανότητα να μην υπάρξουν ανισορροπίες στο μέλλον».

Πηγή: Politico