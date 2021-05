Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Καταδίκη για τον Βρετανό ...Big Brother

Η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης επικοινωνιών GCHQ παραβίασε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα υποκλέπτοντας και συγκεντρώνοντας τεράστιες ποσότητες επικοινωνιών, αποφάσισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι αποκαλύψεις του πρώην συμβούλου της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) Έντουαρντ Σνόουντεν έδειξαν πως οι υπηρεσίες πληροφοριών της Βρετανίας και των ΗΠΑ, η GCHQ και η NSA «τραβούσαν» τεράστιες ποσότητες επικοινωνιών από όλο τον κόσμο.

Ακτιβιστές για τις ατομικές ελευθερίες οδήγησαν την υπόθεση στο δικαστήριο υποστηρίζοντας πως οι μαζικές παρακολουθήσεις δεν ήταν ούτε απαραίτητες ούτε αναλογικές, και πως το σύστημα στερείτο σαφούς ορισμού και δικαστικής επίβλεψης.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστήριξε πως η μαζική παρακολούθηση ήταν κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια και της είχε επιτρέψει να ξεσκεπάσει απειλές. Ουσιαστικά το Λονδίνο υποστήριξε πως έπρεπε να συγκεντρώσει τεράστιες ποσότητες δεδομένων προκειμένου να εντοπίσει απειλές.

Το δικαστήριο με έδρα το Στρασβούργο έκρινε σε μια υπόθεση γνωστή ως «Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom» πως με τις μαζικές παρακολουθήσεις η Βρετανία παραβίασε το δικαίωμα στον σεβασμό των επικοινωνιών ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

Το καθεστώς για την απόκτηση δεδομένων επικοινωνιών από παρόχους υπηρεσιών παραβίασε επίσης τα δικαιώματα του Ανθρώπου, αποφάσισε το δικαστήριο, αν και είπε πως η μαζική παρακολούθηση αφεαυτής δεν είναι παράνομη.

«Το δικαστήριο έλαβε υπόψη πως, λόγω του πλήθους των απειλών που αντιμετωπίζουν τα κράτη στη σύγχρονη κοινωνία, η λειτουργία ενός καθεστώτος μαζικής παρακολούθησης δεν παραβίασε αφεαυτής τη Σύμβαση» ανέφερε το δικαστήριο.

«Ωστόσο, ένα τέτοιο καθεστώς πρέπει να υπόκειται σε 'διασφαλίσεις από την αρχή έως το τέλος», ανέφερε. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπήρξε παραβίαση δικαιωμάτων από τα αιτήματα συγκέντρωσης υλικού από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο για την απόφαση του δικαστηρίου.