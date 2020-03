«Έχω κορωνοϊό και τώρα έχετε κι εσείς»: Ανεύθυνος νεαρός στην Ολλανδία απείλησε αστυνομικούς και φυλακίστηκε

Ένας άνδρας στην Ολλανδία καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλακή, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, έβηξε προς τους αστυνομικούς λέγοντας «έχω κορωνοϊό και τώρα έχετε κι εσείς». Τελικά αποδείχτηκε ότι ο νεαρός άνδρας έλεγε ψέματα, καθώς εξετάστηκε και το τεστ βγήκε αρνητικό.

Το συμβάν έγινε στην πόλη του Leiden, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, λόγω υπέρβασης του ορίου ταχύτητας.

Η κατηγορία βάσει της οποίας καταδικάστηκε ήταν «απειλή θανάτου» και «επίθεση». Ο δικαστής ανέφερε ότι η απόφαση είναι παραδειγματική, για όσους σκέφτονται να βλάψουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του κράτους.

Στην Ολλανδία, που ισχύουν από την προηγούμενη εβδομάδα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, έχουν σημειωθεί 3.000 κρούσματα κορωνοϊού και έχουν πεθάνει 106 άνθρωποι.

During sentencing, the judge described the man's behavior as "reprehensible" and said that the prison term serves as a warning to those who might want to do harm to the country's emergency services.

The Dutch government shut down all schools and daycare centers last week in a bid to stop the spread of Covid-19. Cafes and restaurants have also been shuttered until at least April 6.

The Netherlands has around 3,000 confirmed cases of coronavirus resulting in 106 deaths, according to Johns Hopkins University.