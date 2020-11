Με νέα ανάρτησή του, στον λογαριασμό του στο twitter ο Τραμπ, δείχνει την αισιοδοξία του για τα αποτελέσματα των εκλογών αναφέροντας πως φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά και ευχαριστώντας τους υποστηρικτές του.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!