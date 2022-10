Φιλιππίνες: Στους 98 οι νεκροί από την τροπική καταιγίδα Νάλγκε

Ο απολογισμός των θυμάτων της καταιγίδας Νάλγκε, η οποία έπληξε τις Φιλιππίνες τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αυξήθηκε στους 98 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Βρέθηκαν δεκάδες ακόμη πτώματα και ο απολογισμός πέρασε από τους 48 στους 98 νεκρούς, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Τα περισσότερα από τα θύματα χάθηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών την Παρασκευή στη Μιντανάο, νήσο στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Η καταιγίδα χτύπησε τη Λουζόν, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη νήσο της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, σαρώνοντας τα πάντα στον διάβα της και προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης. Η πρωτεύουσα Μανίλα και κοντινές πόλεις υπέστησαν πλημμύρες.

Η καταιγίδα απομακρύνθηκε χθες το απόγευμα, προς τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Κατά μέσον όρο, τις Φιλιππίνες πλήττουν περίπου είκοσι τυφώνες και καταιγίδες κάθε χρόνο· σκοτώνουν κατοίκους και ζώα κτηνοτρόφων, καταστρέφουν αγροκτήματα, σπίτια, δρόμους, γέφυρες. Ωστόσο, ο νότος σπάνια υφίσταται καταστροφές.

