Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 18 τραυματίες από έκρηξη σε εστιατόριο εμπορικού κέντρου

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εστιατόριο εμπορικού κέντρου στη νήσο Μιντόρο των Φιλιππίνων.

Τέσσερις εργαζόμενοι στο εστιατόριο υπέστησαν εγκαύματα τρίτου βαθμού, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκαν πελάτες του καταστήματος.

Η έκρηξη, η οποία αποδίδεται σε διαρροή από φιάλη υγραερίου, κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς το κορεάτικο εστιατόριο που βρίσκεται μέσα στο εμπορικό κέντρο Xentro Mall στην πόλη Καλαπάν.

Από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια γειτονικών καταστημάτων και 13 σταθμευμένων οχημάτων, σύμφωνα με την αστυνομία.

LOOK: A fire broke out in a mall in Katipunan Avenue, Quezon City, on Friday, Nov. 25. Smoke can be seen coming from a restaurant. According to TXTFIRE Philippines, the fire is already out. | 📷: Deo Miguel Olvina via @JMangaluzINQ pic.twitter.com/K5Nb98WY6G