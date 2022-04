Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 58 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Μέγκι

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Μέγκι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι Αρχές σήμερα.

Οι περισσότεροι θάνατοι –τουλάχιστον 47, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους– καταγράφηκαν γύρω από την πόλη Μπάιμπαϊ, στην κεντρική επαρχία Λέιτε, όπου αρκετά χωριά χτυπήθηκαν από κατολισθήσεις λάσπης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αγνοούνται στον τομέα αυτόν.

