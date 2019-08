«Φήμες» ότι το ξενοδοχείο του Τραμπ στο Μαϊάμι έχει κοριούς - Οργισμένο tweet από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Με οργή εναντίον των... Δημοκρατικών αντέδρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη φήμη που έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες, ότι τα δωμάτια του ξενοδοχείου του στο Μαΐάμι, όπου σχεδιάζει να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της G7, το 2020, έχουν κοριούς.

«Οι Δημοκρατικοί της ριζοσπαστικής αριστεράς, αφού άκουσαν ότι το Doral National, σε τέλεια τοποθεσία, ενδέχεται να φιλοξενήσει την επόμενη G7, διέδωσαν μια ψευδή και άθλια φήμη. Καθόλου ωραίο!», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice!