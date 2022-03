Φλέγεται ρωσικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι Μπερντιάσκ - Βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, από την οποία προκλήθηκαν ισχυρές εκρήξεις, στο λιμάνι Μπερντιάσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Ουκρανικό Ναυτικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών μέσων, ένα πολεμικό ρωσικό πλοίο «Ορσκ» καταστράφηκε, με φωτογραφίες και βίντεο να κάνουν το γύρω του διαδικτύου.

Μάλιστα, σε βίντεο καταγράφεται από ψηλά η στιγμή της έκρηξης.

Now it's official, according to the Ukrainian navy, #Ukraine destroyed #Russia's famous landing ship #Orsk of the Black Sea Fleet in the port of #Berdyansk currently controlled by Russia pic.twitter.com/E1pu7K76rD