Φον ντερ Λάιεν: Οι σκέψεις μου είναι με εκείνους που δεν μπορούν να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους

Τις ευχές της για τα Χριστούγεννα και τις σκέψεις της για όλους εκείνους που δεν μπορούν να είναι με τους δικούς τους ανθρώπους λόγω της πανδημίας, εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Twitter. Ειδικότερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Τα Χριστούγεννα είναι και φέτος διαφορετικά. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που δεν μπορούν να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους λόγω της πανδημίας.

»Ας μείνουμε δυνατοί. Ας μείνουμε ασφαλείς. Ας έχουμε ελπίδα.

»Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα».

Christmas is once again different this year.



My thoughts are with all those who cannot reunite with their loved ones because of the pandemic.



Let us stay strong. Let us stay safe. Let us have hope.



I wish you all a Merry Christmas.