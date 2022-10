Φον Ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Μαζί θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας

Ανάρτηση στο Twitter για τη σημερινή συνάντησή της, στη Σόφια, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σύντομη και εποικοδομητική συζήτηση σήμερα στη Σόφια για την ενέργεια, τις σχέσεις με την Τουρκία, την επίσκεψη της αντιπρόεδρου Βιέρα Γιούροβα στην Αθήνα», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο περιθώριο της τελετής για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB). «Μαζί», προσθέτει, «θα εργαστούμε για τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ανυπομονώ να το συζητήσω με εσάς και άλλους ηγέτες στην Πράγα #EUCO».

Thank you PM @kmitsotakis for the short and constructive discussion today in Sofia on energy, relations with Turkey, VP @verajourova visit to Athens. Together we will work to reduce high energy prices. I look forward to discussing this with you & other Leaders in Prague #EUCO pic.twitter.com/7lvdz5Wo3J

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε, επίσης, κοινή συνάντηση με τους προέδρους της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, Ρούμεν Ράντεφ και Στέβο Πεντάροφσκι, αντίστοιχα.

Σε tweet της για τη συνάντηση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Χαιρετίζω τη θετική δυναμική μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Οδήγησε στην έναρξη της διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια καλή συνεργασία σε όλους τους τομείς προς όφελος των ανθρώπων (στις δύο χώρες), για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας».

I welcome the positive momentum between Bulgaria & North Macedonia.



It led to the start of the accession negotiations process for 🇲🇰



Now it can also lead to a good cooperation across the board for the benefit of 🇧🇬🇲🇰 people, for example on energy.@PresidentOfBg @SPendarovski pic.twitter.com/EhqEdUHddR