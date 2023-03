Φόρο στους πλούσιους και αύξηση των αμυντικών δαπανών, προβλέπει ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για το νέο οικονομικό έτος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρουσίασε σήμερα την πρόταση προϋπολογισμού της κυβέρνησής του για το οικονομικό έτος 2024. Το έγγραφο αυτό είναι επί της ουσίας μια «λίστα επιθυμιών» του Λευκού Οίκου, και ακόμη περισσότερο σήμερα, δεδομένου ότι το Κογκρέσο είναι διχασμένο. Ωστόσο, οι προτεραιότητες του Δημοκρατικού προέδρου σε ό,τι αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα θα είναι βασικοί παράγοντες στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τους Ρεπουμπλικάνους για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους.

Ο Μπάιντεν υπόσχεται κοινωνικές παροχές και φορολόγηση των πλουσίων, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας το προεκλογικό πρόγραμμά του ενόψει των προεδρικών του 2024. Οι αναλυτές επισημαίνουν όμως ότι πολλά από τα μέτρα αυτά δεν έχουν καμία πιθανότητα να εγκριθούν από το Κογκρέσο.

Ο προϋπολογισμός του 2024 προβλέπει τη μείωση του χρέους κατά περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος 10ετίας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Για να γίνει αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να εισάγει έναν ελάχιστο φόρο 25% για τους δισεκατομμυριούχους, δηλαδή για το 0,01% των πλουσιότερων Αμερικανών. Προτείνει επίσης την αύξηση του φορολογικού συντελεστή των μεγάλων επιχειρήσεων στο 28%, από 21% σήμερα. Το ποσοστό αυτό παραμένει πάντως χαμηλότερο από το 35% που ήταν ο φορολογικός συντελεστής μέχρι τη φορολογική μεταρρύθμιση του Ντόναλντ Τραμπ, το 2017.

Ταυτόχρονα, ο Μπάιντεν θέλει να περιορίσει δραστικά ορισμένες «άχρηστες» δαπάνες, στοχεύοντας συγκεκριμένα στη Big Pharma, δηλαδή τον φαρμακευτικό τομέα, και την Big Oil, τη βιομηχανία πετρελαίου.

«Ο προϋπολογισμός μου θα απαιτεί από τους πλούσιους να πληρώνουν το μέρος που τους αναλογεί ώστε οι εκατομμύρια εργαζόμενοι που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του πλούτου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν, έχοντας την ασφάλιση υγείας για την οποία πλήρωσαν», ανέφερε ο ίδιος ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

I ran for president with a plan to make our economy work for the middle class again.



Today, I’m laying out the next part of that economic plan – my budget.



You can find it here: https://t.co/x3e9MdS9JV