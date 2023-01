Φορτηγό πλοίο προσάραξε στη Διώρυγα του Σουέζ

Το φορτηγό πλοίο M/V Glory προσάραξε στη Διώρυγα του Σουέζ κοντά στο Ελ-Κανταράχ, μια βορειοανατολική αιγυπτιακή πόλη, και ρυμουλκά προσπαθούν να αποκολλήσουν το πλοίο, ανέφερε σήμερα μέσω του Twitter η ναυτιλιακή υπηρεσία Leth Agencies, ενώ από την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ ανακοινώθηκε πως δεν έχει επηρεαστεί η κυκλοφορία στο στενό.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα εξειδικευμένα site VesselFinder και MarineTraffic, το εν λόγω πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου φέρει σημαία των Νησιών Μάρσαλ.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs - Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.



