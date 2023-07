Φορτηγό πλοίο τυλίχτηκε στις φλόγες στα ανοικτά της Ολλανδίας - Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες

Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και «πολλοί» άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο, το Fremantle Highway, υπό σημαία Παναμά, καθώς έπλεε σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των ολλανδικών ακτών, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Ολλανδίας.

Εξήγησε πως ενημερώθηκε από το πλήρωμα για την εκδήλωση της φωτιάς περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Το πλοίο έχει 23 μέλη πληρώματος, τα οποία απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ανεξαιρέτως από το σκάφος. Δεν έγινε σαφές πόσα έχουν τραυματιστεί· το ολλανδικό λιμενικό έκανε απλά λόγο για «πολλούς» τραυματίες.

Το Fremantle Highway παραμένει ακόμη στις φλόγες περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το νησί Άμελαντ.

Μετέφερε 2.857 αυτοκίνητα από τη Γερμανία στην Αίγυπτο, τα 25 από τα οποία ήταν ηλεκτρικά. Η μπαταρία ενός από αυτά τα τελευταία προκάλεσε τη φωτιά, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

File photo of the cargo ship, the Fremantle Highway. It's reported that an electric car caught fire and the fire spread rapidly. It's feared the vessel may sink.



Some crew members were forced to jump into the water but were found by the Coast Guard. Their conditions are unknown. pic.twitter.com/azqrdCRodh