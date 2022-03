Φορτηγό πλοίο βυθίζεται στα ανοιχτά της Οδησσού από έκρηξη - Πύραυλος έπληξε άλλο πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Όλβια

Το εσθονικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο Helt βυθίστηκε την Πέμπτη ανοιχτά του ουκρανικού λιμανιού της Οδησσού ύστερα από έκρηξη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του σκάφους.

Δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονται σε σωσίβια λέμβο στη θάλασσα, ενώ τέσσερα άλλα δεν έχουν εντοπιστεί, δήλωσε στο Reuters ο Ίγκορ Ίλβες, γενικός διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης Vista Shipping Agency, με έδρα το Ταλίν.

«Το σκάφος τελικά βυθίστηκε», είπε ο Ίλβες. «Δύο από τα μέλη του πληρώματος είναι σε λέμβο στη θάλασσα και τέσσερα άλλα θεωρούνται αγνοούμενα. Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται αυτήν τη στιγμή».

Ο ίδιος είπε ότι το σκάφος ίσως χτυπήθηκε από νάρκη.

⚡️The ship HELT is sinking near Odessa In the area of ​​the Odessa Bay, the dry cargo ship Helt under the Panamanian flag, fired upon by the Russian occupiers, is sinking. pic.twitter.com/7FqAJ7NzMn