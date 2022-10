«Φορτίστε τα πάντα» – Οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για αλλεπάλληλα μπλακ άουτ

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, η Ukrenergo, κάλεσε τους πολίτες «να φορτίσουν τα πάντα» ως τις 07:00 σήμερα (20/10) το πρωί, καθώς αναμένονται διακοπές ρεύματος λόγω της καταστροφής πολλών ενεργειακών υποδομών από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Χθες Τετάρτη ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν και πάλι εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο ενός κύματος πληγμάτων που έχει εξαπολύσει η Μόσχα μετά τις 10 Οκτωβρίου.

H Ukrenergo επεσήμανε ότι διακοπές ρεύματος διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών κάθε φορά ενδέχεται να επηρεάσουν όλη τη χώρα σήμερα και κάλεσε τους πολίτες να μαζέψουν νερό και να διασφαλίσουν ότι έχουν «ζεστές κάλτσες και κουβέρτες και αγκαλιές για την οικογένεια και τους φίλους τους».

Τόνισε εξάλλου ότι θα πρέπει να έχουν φορτιστεί κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες, φακοί και εξωτερικοί φορτιστές μπαταρίας (power bank).

Ukraine is restricting electricity usage nationwide for the first time since Russia's invasion following a barrage of missile and drone attacks that destroyed some of their power plants https://t.co/1Xjqahjedn — Reuters (@Reuters) October 20, 2022

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν να χρησιμοποιούν φούρνους μικροκυμάτων, κλιματιστικά, ηλεκτρικές χύτρες ή καλοριφέρ από τις 07:00 ως τις 23:00.

Την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ετοιμάζει έναν «μαζικό εκτοπισμό» των κατοίκων των περιοχών που πρόσφατα προσάρτησε και τη στρατολόγηση Ουκρανών πολιτών στον ρωσικό στρατό.

Στο διάγγελμά του χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν χθες 21 ιρανικά drones, δέκα από τα οποία κατευθύνονταν προς το Κίεβο. «Δυστυχώς υπήρξαν πλήγματα και νέες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές», πρόσθεσε.

«Προετοιμαζόμαστε για όλα τα πιθανά σενάρια καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι. «Αναμένουμε ότι ο ρωσικός τρόμος θα κατευθύνεται εναντίον των ενεργειακών υποδομών μέχρι, με τη βοήθεια των εταίρων μας, να είμαστε σε θέση να καταστρέφουμε το 100% των πυραύλων και των drones», πρόσθεσε.

Ukrenergo, the national energy company of #Ukraine, has asked civilians to "charge everything" by Thursday morning because of expected electricity cuts as power plants were hit by Russian missiles.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/VYfUq2giRB — Atulkrishan (@iAtulKrishan) October 20, 2022

Η ΕΕ προετοιμάζει κυρώσεις εναντίον του Ιράν, το οποίο κατηγορεί ότι παρέχει στη Ρωσία drone για να πλήττει την Ουκρανία. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε επί δύο ώρες κεκλεισμένων των θυρών χθες για το θέμα.

«Ανηλεείς και σκόπιμες επιθέσεις»

Η αμερικανική διπλωματία «έχει εντοπίσει τους τελευταίους μήνες πολλές αποδείξεις ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τα ιρανικά drones για ανηλεείς και σκόπιμες επιθέσεις εναντίον του ουκρανικού λαού και ζωτικής σημασίας πολιτικών υποδομών», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Ντμίτρι Πολιάνσκι και ο Ιρανός πρεσβευτής Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η ρωσική διπλωματία έκανε λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες, θεωρίες συνωμοσίας», ενώ πρόσθεσε ότι «καμία απόδειξη δεν παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας», υπογραμμίζοντας ότι τα drone που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία «κατασκευάζονται στη Ρωσία».

Αντίσταση «μέχρι θανάτου»

Στη νότια Ουκρανία η ρωσική διοίκηση της επαρχίας της Χερσώνας διαβεβαίωσε χθες ότι ξεκίνησε η απομάκρυνση των πολιτών. Προβλέπεται να μετακινηθούν «50.000 με 60.000» μέσα σε μερικές ημέρες.

Ukraine war: Kyiv orders electricity curbs and warns of blackouts after Russian attacks

Denis Darnel - #AkilliGundemhttps://t.co/4LYZc2T70X pic.twitter.com/rDPvvegkOW — akıllıgündem (@akilligundem) October 20, 2022

Η πόλη της Χερσώνας, την οποία κατέλαβε την άνοιξη η Ρωσία, θα εκκενωθεί λόγω της προέλασης των ουκρανικών δυνάμεων, επεσήμανε ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών Βλαντίμιρ Σάλντο, δεσμευόμενος ότι οι Ρώσοι στρατιώτες θα αντισταθούν «μέχρι θανάτου».

Ωστόσο ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο Ολέξι Ντανίλοφ, έκανε λόγο για «προετοιμασία μαζικού εκτοπισμού του ουκρανικού πληθυσμού» προς τη Ρωσία «προκειμένου να αλλοιωθεί η εθνική σύνθεση των κατεχόμενων περιοχών».

«Ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να καταδικάσει ο ΟΗΕ και το οποίο έχει ήδη διαπραχθεί στην Κριμαία», την οποία προσάρτησε το 2014 η Μόσχα, πρόσθεσε.

Συνολικά «περίπου πέντε εκατομμύρια κάτοικοι» των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών τις οποίες προσάρτησε τον Σεπτέμβριο η Ρωσία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρωσικό έδαφος, όπου «έχουν καταφύγει», αντέκρουσε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ.

Εξάλλου ο Ζελένσκι προειδοποίησε τους κατοίκους των προσαρτημένων περιοχών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια—για μια εκστρατεία αναγκαστικής στρατολόγησης που διεξάγει ο ρωσικός στρατός.

«Προσπαθήστε να εγκαταλείψετε τις κατεχόμενες περιοχές. Κι αν δεν μπορείτε να το κάνετε και βρίσκεστε στις ρωσικές στρατιωτικές μονάδες, προσπαθήστε με την πρώτη ευκαιρία να καταθέσετε τα όπλα και να πάτε προς τις ουκρανικές θέσεις», τους κάλεσε.