Φωτιά σε ελληνικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ελληνικό Νοσοκομείο Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης ξέσπασε φωτιά στην ταράτσα του Γηροκομείου του Ελληνικού Νοσοκομείου Βαλουκλή. Η οροφή παραδόθηκε στις φλόγες και το κτίριο γέμισε καπνό.

Όσοι βρίσκονταν στο νοσοκομείο απομακρύνθηκαν, ενώ πυροσβέστες, υγειονομικές και αστυνομικές ομάδες στάλθηκαν στην περιοχή σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Για κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Κωνσταντινούπολης.

For an unknown reason, a fire broke out in the Balikli Greek Hospital in Istanbul/Zeytinburnu.



A large number of firefighters were dispatched to the area.



It is stated that the patients have been evacuated... pic.twitter.com/QT9HA9qmki