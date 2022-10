Φωτιά σε ουρανοξύστη στην Κωνσταντινούπολη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε ουρανοξύστη, στην Κωνσταντινούπολη. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους πρώτους ορόφους του 24όροφου συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τα πάνω, από την εξωτερική πλευρά.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς το κτήριο εκκενώθηκε γρήγορα

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν τη φωτιά να σαρώνει τον ουρανοξύστη. Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού φαίνεται να «πνίγει» την περιοχή Fikirtepe, ενώ πλήθος κόσμου και πυροσβεστικών οχημάτων βρίσκονται στο σημείο.

JUST IN 🚨 Huge fire in residential building in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/iCi5pJOVsv