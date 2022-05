Φωτιά σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην ρωσική φρεγάτα Admiral Makarov («Ναύαρχος Μακάροβ»), αναφέρουν τοπικά ουκρανικά media. Την ίδια πληροφορία μετέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο αλλά και βουλευτής από την Οδησσό.

Πληροφορίες από ουκρανικής πλευράς αναφέρουν ότι η φρεγάτα δέχθηκε χτύπημα από πύραυλο τύπου Neptune, που είναι ο τύπος βλήματος που βύθισε το καταδρομικό Moskva πριν από λίγες εβδομάδες.

Την πληροφορία αναμεταδίδει και το CNBC λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς. To Forbes αναφέρεται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Admiral Makarov επλήγη από πύραυλο Neptune, ότι έχει πιάσει φωτιά, αλλά ότι επιπλέει και ότι δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η φρεγάτα «Admiral Makarov» έχει κατασκευαστεί πρόσφατα και θεωρείται μια από τις πλέον προηγμένες μονάδες κρούσης του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τις επίσημες αρχές. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της Οδησσού, μια πυρκαγιά σημειώθηκε στο πλοίο χθες βράδυ προς τα ξημερώματα της 6ης Μαΐου, με αποτέλεσμα σωστικά πλοία και πτητικά μέσα να σπεύσουν στην περιοχή. Το πλοίο έπλεε κοντά στο Φιδονήσι.

#Ukraine's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj