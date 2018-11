«Free to speak, Safe to learn»: Νέα εκστρατεία από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Με δημιουργία ειδικού διαδικτυακού ιστότοπου, το Συμβούλιο της Ευρώπης εγκαινίασε την εκστρατεία «Free to speak, Safe to learn», με σκοπό τη διασφάλιση ότι παιδιά και νέοι αισθάνονται ασφαλείς στο σχολείο, έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν και να διερευνήσουν ακόμη και τις πιο αμφιλεγόμενες απόψεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις, λόγω μίσους, εκφοβισμού - ή ακόμα και σε βίαιο εξτρεμισμό.



Η εκστρατεία «Free to speak, Safe to learn» του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland στο Όσλο, και θα διεξαχθεί με ορίζοντα τετραετίας (2018-2022) σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 50 κράτη σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Τα 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τη Λευκορωσία, την Αγία Έδρα και το Καζακστάν, ως επιπλέον συμβαλλόμενα μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Στη βάση αυτή, έχει διαμορφωθεί το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Κουλτούρα (Reference Framework of Competences for Democratic Culture), το οποίο θα εφαρμοστεί στα ευρωπαϊκά σχολεία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας προκειμένου να προσαρμοστεί για χρήση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη, καθώς και στα εθνικά προγράμματα σπουδών και διδακτικά προγράμματα.



Αυτό προϋποθέτει ότι τα σχολεία είναι χώροι δημοκρατικοί, όπου όλοι - μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, γονείς και μέλη της τοπικής κοινότητας - σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες/ικανότητες για να λειτουργούν αποτελεσματικά σε μια δημοκρατική κοινωνία.





Τα θέματα της εκστρατείας ενημέρωσης είναι:



• να ακουστεί η φωνή των παιδιών και των μαθητών

• η αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων

• η πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού

• η αντιμετώπιση προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων

• η αντιμετώπιση διακρίσεων

• η βελτίωση της ευημερίας στο σχολείο



Όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα, η εκστρατεία θα υποστηρίξει τα σχολεία στην παροχή εργαλείων και ευκαιριών, προκειμένου να εργαστούν για την οικοδόμηση και διατήρηση του δημοκρατικού πολιτισμού σε όλη την Ευρώπη.



Ειδικότερα αφορά σε:



• πετυχημένες δημοκρατικές πρακτικές που δείχνουν πώς τα σχολεία περνούν από τη θεωρία και την πολιτική στην πράξη

• ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργίας ευκαιριών δικτύωσης για τα σχολεία

• παροχή βοήθειας στα σχολεία για να υλοποιήσουν έργα και πρωτοβουλίες που ευνοούν την ένταξη και την ελευθερία του λόγου σε περιβάλλοντα ασφαλούς μάθησης

• περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατικής δέσμευσης και ικανοτήτων παιδιών και νέων

• υποστήριξη της χρήσης στην πράξη του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για τη Δημοκρατική Κουλτούρα

• ενδυνάμωση των σχολείων για να αντιμετωπίσουν βασικές προκλήσεις στην τάξη, χρησιμοποιώντας τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα νέα εργαλεία

• δημιουργία δικτύου δημοκρατικών σχολείων αναγνωρισμένων από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

• έμφαση στα οφέλη που έχει για την κοινωνία η εκπαίδευση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη για την οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.





Η εκστρατεία έχει ευρωπαϊκή, εθνική, και περιφερειακή διάσταση και εμπλέκονται:



• όλα τα σχολεία των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης

• οι εθνικές ομάδες της εκστρατείας, που αποτελούν το σημείο επαφής για τα σχολεία και το σύνδεσμο μεταξύ του ευρωπαϊκού και εθνικού - περιφερειακού επιπέδου. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, εκλεγμένους αντιπροσώπους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές ενώσεις, ΜΜΕ, τον Συνήγορος του Πολίτη

• το Δίκτυο Συμβούλων Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Educational Policy Advisors Network (EPAN))

• η Διευθύνουσα Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πρακτικής (CDPPE) υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των σχετικών προγραμμάτων του ΣτΕ

• το Τμήμα Εκπαίδευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.