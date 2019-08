"Fuck off Μr. Boris Johnson"

Mέσα σε λίγες μόνον ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1 εκατ. υπογραφές Βρετανών πολιτών που ζητούν την παρέμβαση της Πολιτείας και της ανώτατης Δικαιοσύνης μετά την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, την οποία και αποδέχθηκε η βασίλισσα Ελισάβετ, να ανασταλούν οι εργασίες του βρετανικού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να μην υπάρξουν πολιτικός αντίλογος αλλά και κοινοβουλευτικές διαδικασίες που θα απέτρεπαν ένα άτακτο Brexit.

Oι αντιδράσεις της βρετανικής κοινωνίας στο αποκαλούμενο από την αντιπολίτευση «πραξικόπημα Τζόνσον» δεν περιορίζονται μόνον στις πολιτικά ορθές και συμβατικές ενέργειεςΩστόσο, οι αντιδράσεις της βρετανικής κοινωνίας στο αποκαλούμενο από την αντιπολίτευση «πραξικόπημα Τζόνσον» δεν περιορίζονται μόνον στις πολιτικά ορθές και συμβατικές ενέργειες.

Ο πασίγνωστος Βρετανός ηθοποιός Hugh Grant δεν μάσησε τα λόγια του. Ανήρτησε στο Facebook ένα σχόλιό του για τον Μπόρις Τζόνσον, το οποίο θα αφήσει εποχή. Ζητούμε συγγνώμη από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και από τους αναγνώστες του zougla.gr διότι θα μεταφράσουμε λέξη προς λέξη χωρίς καμία λογοκρισία το κείμενο του Hugh Grant.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο ηθοποιός γράφει επί λέξει:

«Δεν θα γαμήσεις το μέλλον των παιδιών μου. Δεν θα καταστρέψεις τις ελευθερίες για την προστασία των οποίων ο παππούς μου πολέμησε σε δύο πολέμους. Άντε και γαμήσου εσύ υπερ-προβεβλημένο παιχνίδι μπάνιου από καουτσούκ. Η Βρετανία επαναστατεί εναντίον σου και της μικρής συμμορίας σου από μαλακισμένους κυβερνήτες».

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

Είναι προφανές πως η πρωτόγνωρης έντασης παρέμβαση του Βρετανού ηθοποιού έχει προκαλέσει παλιρροϊκά κύματα που ξεπερνούν τις αναμενόμενες και συμβατικές αντιδράσεις του πολιτικού συστήματος της Μ. Βρετανίας.

Η πρόκληση που δημιουργείται από το πραξικόπημα Τζόνσον προσλαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις από την πρωτοφανή για τα διεθνή δεδομένα απόλυτη κάλυψη του Βρετανού πρωθυπουργού από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Τwitter νομιμοποίησε την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει τις δραστηριότητες του βρετανικού Κοινοβουλίου χαρακτηρίζοντας χωρίς αιδώ την πράξη του ως «πραξικόπημα» και προσθέτοντας πως επιτέλους η Μ. Βρετανία έχει τον πολιτικό «που μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του».

Ξεκάθαρα, δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρεμβαίνει άμεσα και απροσχημάτιστα στις εσωτερικές υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και παίρνει θέση. Όλα αυτά τα πρωτοφανή και πρωτόγνωρα συμβαίνουν σε μια στιγμή που έχουν ανατραπεί όλες οι σταθερές στις διεθνείς σχέσεις, ενώ αναμένεται σύμφωνα με όλες τις ειδικές εκθέσεις των χρηματοπιστωτικών οίκων και των μεγάλων διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση τύπου «Lehman Brothers» που θα αρχίσει με μια μαζική sell-off δραστηριότητα των μετοχών στα χρηματιστήρια.

Είναι, επίσης, σαφές πως η απόφαση του Μπόρις Τζόνσον προκάλεσε ράλι καθόδου της συναλλαγματικής ισοτιμίας της βρετανικής λίρας.

Όλα δείχνουν πως αυτό που συμβαίνει δεν είναι ένα απλό Brexit αλλά ένας πόλεμος με διεθνείς συμμαχίες κατά του μεγαλύτερου project που απασχόλησε ποτέ την ανθρωπότητα και που είναι αυτό της Ε.Ε.

Tι είπε ο Τραμπ για τον Τζόνσον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο πλευρό του Μπόρις Τζόνσον χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο».

Ειδικότερα σε tweet του ανέφερε:

«Θα είναι πολύ δύσκολο για τον ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, να ζητήσει ψήφο μομφής κατά του νέου πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ειδικά υπό το δεδομένο ότι ο Μπόρις είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε το Ηνωμένο Βασίλειο».

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.