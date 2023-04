Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες στη Λούισβιλ των ΗΠΑ από πυρά αγνώστου - Δεύτερη τραγωδία σε μια βδομάδα

Δεύτερο αιματηρό περιστατικό με θανάτους αθώων πολιτών σημειώθηκε μέσα σε μια εβδομάδα στη Λούισβιλ των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου, ένας άγνωστος άνοιξε πυρ με όπλο εναντίον ενός πλήθους εκατοντάδων ανθρώπων σε ένα πάρκο στη Λούισβιλ του Κεντάκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

