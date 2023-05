G7: Η Μελόνι θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από τη Σύνοδο λόγω πλημμυρών

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται να αναχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής της G7 στη Χιροσίμα μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να ηγηθεί της διαχείρισης των πλημμυρών που έπληξαν αυτή την εβδομάδα το βόρειο τμήμα της χώρας της, όπως είπαν σήμερα δύο πηγές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την ανατολική πλευρά της ιταλικής περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια αφήνοντας πίσω τους 14 νεκρούς, προκαλώντας ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ και καταστρέφοντας καλλιέργειες.

Την Τρίτη το υπουργικό συμβούλιο της ιταλικής κυβέρνησης θα συγκληθεί για να αποφασίσει για τα μέτρα βοηθείας προς τους πληγέντες.

Νωρίτερα σήμερα, η Μελόνι ευχαρίστησε τους ηγέτες της G7 και όλους όσοι εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Ιταλία και τους πληγέντες.

"Η συμπαράστασή σας είναι μια απτή ένδειξη της συνοχής μας στους δύσκολους καιρούς. Σας ευχαριστώ", έγραψε η Μελόνι στο Twitter.

Desidero ringraziare i leader del G7 e i partner di più Nazioni che in queste ore stanno esprimendo parole di solidarietà all'Italia e alle popolazioni colpite dall'alluvione. La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie.

Al G7 in Giappone abbiamo affrontato tutte le grandi crisi in atto. Ho portato il punto di vista italiano per contribuire a un futuro di sicurezza e prosperità. pic.twitter.com/ztKecCbJoO