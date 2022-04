Γκάφα ολκής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων

Σε μια πρωτοφανή ενέργεια προέβη το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων, ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς του πλανήτη, ανακαλώντας επειγόντως προηγούμενη είδηση που μετέδωσε και που αφορούσε την υπερβολική έκλυση ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλείται μεταφραστικό λάθος και εξηγεί πως επιχείρησε να μεταφράσει την φράση - λέξη «at normal» θεωρώντας πως μεταφράζει τη λέξη «abnormal» που σημαίνει «μη φυσιολογικό».

Η είδηση συνοδεύτηκε και από συγκεκριμένη πληροφορία πως σπεύδει επί τόπου ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση από κοντά. Κατά το Γαλλικό Πρακτορείο η έκλυση ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό και το κέλυφος θωράκισής του ήταν εκτός φυσιολογικών ορίων.

CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'at normal': IAEA chief (Corrects from 'abnormal' due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j