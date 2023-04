Γαλλία: 400.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Βίαια επεισόδια 'αμαύρωσαν' την 11η ημέρα των απεργιακών κινητοποιήσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν μειωμένος σήμερα στη Γαλλία σε ένα όλο και πιο τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την εκτελεστική εξουσία.

Στο νότιο Παρίσι, δέχθηκε επίθεση ένα εστιατόριο στο οποίο ο Γάλλος πρόεδρος είχε γιορτάσει τη νίκη του στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, το 2017. Πυροσβέστες επενέβησαν έγκαιρα και έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο του "La Rotonde", το οποίο είχε δεχθεί ξανά εμπρηστική επίθεση το 2020 στις πορείες των "κίτρινων γιλέκων".

Στην πρωτεύουσα, το συνδικάτο CGT έκανε λόγο το απόγευμα για 400.000 διαδηλωτές, έναντι 450.000 την περασμένη Πέμπτη. Οι αρχές, που είχαν κάνει λόγο για 93.000, δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμη την εκτίμησή τους για τη σημερινή ημέρα.

Protests continue to take place across France against Macron's pension reform (and many other issues). Just look at the scale of the protests in Toulouse.pic.twitter.com/4j368gEe0D