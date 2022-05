Γαλλία: Άγνωστος σκότωσε φρουρό ασφαλείας στην πρεσβεία του Κατάρ

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός στην πρεσβεία του Κατάρ στο Παρίσι, ενώ συλλήφθηκε ο ύποπτος για τον φόνο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εισαγγελία του Παρισιού.

Μια πηγή σχετιζόμενη με την έρευνα είπε, ότι το άτομο που σκοτώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 23 Μαΐου, ήταν φρουρός ασφαλείας και δεν φαίνεται να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου στις 06:30 ώρα Ελλάδος, ο συλληφθείς εισήλθε στην πρεσβεία, στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού. Εκεί είχε φιλονικία με τον φρουρό ασφαλείας τον οποίο γρονθοκόπησε με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω, ότι ξεκίνησε σήμερα μια έρευνα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση» ανακοίνωσε η εισαγγελία και πρόσθεσε, ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν χρησιμοποιήθηκε όπλο.

«Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του φρουρού ασφαλείας μένει να διευκρινιστούν» είπε η ίδια πηγή.

Η εφημερίδα Le Parisien έγραψε νωρίτερα, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στους χώρους της πρεσβείας.

One person has been killed at the embassy of #Qatar in #Paris, and one person has been arrested, reports Le Parisien newspaper citing police sources. https://t.co/56PpEr3Y7S pic.twitter.com/6PhOYHLoVa