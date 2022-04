Γαλλία: Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στο Παρίσι - Δύο νεκροί

Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ την Κυριακή στο Παρίσι εναντίον οχήματος ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να το ρίξει πάνω τους, σκοτώνοντας δύο από τους επιβαίνοντες και τραυματίζοντας έναν τρίτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη γαλλική αστυνομία, τη βραδιά των προεδρικών εκλογών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, που έδωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, το όχημα κινείτο ανάποδα προς την κατεύθυνση του δρόμου όπου βρισκόταν όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το σταματήσουν για έλεγχο. Τότε κινήθηκε για να πέσει πάνω τους, εξωθώντας τους να χρησιμοποιήσουν τα υπηρεσιακά τους όπλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισχυρή δύναμη της αστυνομίας παρέμενε επιτόπου αργά το βράδυ, με ιατροδικαστές γύρω από ένα πτώμα στο έδαφος, καλυμμένο με λευκό σεντόνι.

Το αιματηρό επεισόδιο καταγράφηκε στην Ποντ-Νεφ, στο κέντρο του Παρισιού, τη βραδιά της επανεκλογής του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας. Μερικές ώρες πριν από το συμβάν, περίπου 2.000 οπαδοί του κ. Μακρόν πανηγύρισαν τη νίκη του στο Σαμπ ντε Μαρς, περίπου 2 χιλιόμετρα από τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε.

Αιγύπτιος τουρίστας, που είπε πως ονομάζεται Σάμακ, ανέφερε πως βρισκόταν σε μπαλκόνι του ξενοδοχείου Cheval Blanc, με θέα στον Σηκουάνα, πάνω από το κατάστημα Samaritaine, όταν έγινε το επεισόδιο. «Άκουσα (να ρίχνουν) τέσσερις σφαίρες. Όταν κοίταξα προς τα εκεί, είδα έναν άνδρα να τρέχει δέκα ως δεκαπέντε μέτρα. Κατόπιν κατέρρευσε. Κατά τα φαινόμενα, δεν ήταν ο οδηγός, ήταν επιβάτης».

Ο Μαξίμ Γκεντόν, 24 ετών, φοιτητής, έβγαινε από το εστιατόριο μαζί με μια φίλη όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. «Βγαίναμε έξω για να κάνουμε μια μικρή βόλτα. Τότε ακούσαμε πυροβολισμούς. Νομίζαμε ότι ήταν πυροτεχνήματα. Στην πραγματικότητα, ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό», αφηγήθηκε.

