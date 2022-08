Γαλλία: Έβγαλαν από τα νερά του Σηκουάνα την παγιδευμένη φάλαινα μπελούγκα

Η λευκή φάλαινα που έχασε τον δρόμο της και βρισκόταν στον Σηκουάνα για μία εβδομάδα βγήκε εντέλει τις πρώτες πρωινές ώρες ώρες από τα νερά του ποταμού, όπου είχε σταματήσει σε υδατοφράκτη και δεν αποφάσιζε να κάνει πίσω, στο Σεν-Πιερ-λα-Γκαρέν (βόρεια Γαλλία), εξέλιξη που χαρακτηρίζεται το πρώτο βήμα της ιδιαίτερα «ασυνήθιστης» επιχείρησης που διεξάγεται για να μεταφερθεί στη θάλασσα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Γύρω στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), έπειτα από έξι ώρες προσπαθειών, το κήτος βάρους σχεδόν 800 κιλών, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται «πολύ ανησυχητική», υψώθηκε με δίχτυ από γερανό και αποτέθηκε σε μαούνα, όπου έσπευσαν να του προσφέρουν φροντίδες περίπου δέκα κτηνίατροι.

LOOK: Firefighters and members of a search and rescue team rescue a Beluga whale that strayed into the Seine river in Saint-Pierre-la-Garenne, France on Wednesday, August 10. 📸: Benoit Tessier/Reutershttps://t.co/8pjthqHbtd pic.twitter.com/mvxJOpAt1b