Γαλλία: Η παγιδευμένη στον Σηκουάνα φάλαινα Μπελούγκα πέθανε κατά τη μεταφορά της

Η λευκή φάλαινα που είχε χάσει τον δρόμο της και η κατάσταση της υγείας της ήταν πολύ ανησυχητική έπειτα από μία εβδομάδα στον ποταμό Σηκουάνα στη βορειοδυτική Γαλλία, πέθανε κατά τη μεταφορά της σε ειδικό χώρο με θαλασσινό νερό όπου επρόκειτο να λάβει ιατρική φροντίδα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Παρά τη χωρίς προηγούμενο προσπάθεια διάσωσης της μπελούγκα, σας ανακοινώνουμε με θλίψη τον θάνατο του κήτους», ανακοίνωσε στο Twitter η νομαρχία του Καλβαντός, διευκρινίζοντας ότι το ζώο υποβλήθηκε σε ευθανασία.

LOOK: Firefighters and members of a search and rescue team rescue a Beluga whale that strayed into the Seine river in Saint-Pierre-la-Garenne, France on Wednesday, August 10. 📸: Benoit Tessier/Reutershttps://t.co/8pjthqHbtd pic.twitter.com/mvxJOpAt1b