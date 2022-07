Γαλλία και ΗΑΕ υπέγραψαν συμφωνίες για το διάστημα, την εκπαίδευση, την υγεία, την κλιματική αλλαγή

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν και ο Γάλλος ηγέτης Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας, για το διάστημα, την εκπαίδευση, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι κατά την επίσκεψη του ηγέτη των ΗΑΕ στη Γαλλία.

Οι συμφωνίες και τα Μνημόνια Συναντίληψης (MoUs) στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε διάφορους ζωτικούς τομείς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM την Τρίτη.

I witnessed alongside President Macron an MoU signing to establish a strategic energy partnership between the UAE & France – advancing our collaboration in this priority sector. Through such sustainable economic ties, we continue to strengthen the bonds between our two nations. pic.twitter.com/ykmJNH545T

Οι συμφωνίες και τα μνημόνια συνεργασίας που υπέγραψαν και αντάλλαξαν οι δύο πλευρές περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

-Επιστολή προθέσεων σχετικά με τη χορήγηση άδειας σε μέλη της οικογένειας του προσωπικού διπλωματικών αποστολών και του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας για επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Κοινή δήλωση για τη συνεργασία μεταξύ των ΗΑΕ και της Γαλλίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας και του Ομίλου Avnor για συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης.

-Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΑΕ για την Κλιματική Αλλαγή και της γαλλικής κυβέρνησης στον τομέα της δράσης για το κλίμα.

-Οδικός χάρτης συνεργασίας μεταξύ του Οικονομικού Συμβουλίου Tawazun των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας.

-Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Διαστημικού Κέντρου Mohammed Bin Rashid (MBRSC) και του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Μελετών (CNES) σχετικά με τη συνεργασία στη σεληνιακή εξερεύνηση.

-Μια επιστολή προθέσεων για την παρατήρηση της γης μεταξύ του MBRSC και του CNES.

-Μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τις ανθρώπινες διαστημικές πτήσεις μεταξύ του MBRSC και του CNES.

-Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Παστέρ για τη βιοϊατρική έρευνα και του Κέντρου Δημόσιας Υγείας του Άμπου Ντάμπι (ADPHC).

-Η ιδρυτική σύμβαση της NT Energies μεταξύ της Technip και της Εθνικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Πετρελαίου (NPCC).

«Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και των ΗΑΕ υπέγραψαν επίσης τη Δευτέρα στρατηγική συμφωνία συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα», ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.

Η εταιρική σχέση αποσκοπούσε στον εντοπισμό κοινών επενδυτικών σχεδίων στη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή αλλού, στους τομείς του υδρογόνου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε σε δήλωση της η γαλλική κυβέρνηση.

«Στο τρέχον αβέβαιο ενεργειακό πλαίσιο, αυτή η συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο για ένα σταθερό μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες βιομηχανικές συμβάσεις», πρόσθεσε η Γαλλική πλευρά.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Γαλλία ανακοίνωσαν επίσης την έναρξη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΑΕ-Γαλλία, που υπογράφηκε παρουσία του Σεΐχη Μοχάμεντ και του Μακρόν, στο περιθώριο επίσημου συμποσίου που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χώρες στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των επενδύσεων.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στη Γαλλία μεταξύ 17 και 19 Ιουλίου, την πρώτη του κρατική επίσκεψη στο εξωτερικό από τότε που αναγορεύτηκε Πρόεδρος, μετά τον θάνατο του εκλιπόντος προέδρου των ΗΑΕ Σεΐχη Χαλίφα τον Μάιο.

Ο ηγέτης των ΗΑΕ περιέγραψε τον Μακρόν στο Twitter ως φίλο και τη χώρα του ως έναν από τους στενότερους συμμάχους των Εμιράτων.

I was pleased to arrive in France, a close strategic ally of the UAE, and meet my friend President Emmanuel Macron. Our countries enjoy longstanding partnerships across many fields. We look forward to further collaborations and strengthening ties towards a prosperous future. pic.twitter.com/6V99L8CCF2