Γαλλία: Νέα επεισόδια στον 11ο γύρο των απεργιών και κινητοποιήσεων

Έχοντας ήδη ανακοινώσει πως το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 13 του μηνός, τα γαλλικά συνδικάτα πραγματοποίησαν σήμερα τον εντέκατο κατά σειρά γύρο των κυλιόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων τις οποίες ξεκίνησαν πριν από περίπου δυο μήνες.

Η επόμενη απεργιακή κινητοποίηση θα γίνει μία μέρα πριν αποφανθεί το Γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο για το αν και κατά πόσο είναι συμβατές προς το Σύνταγμα της χώρας οι διαδικασίες αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος, τις οποίες ακολούθησε η κυβέρνηση, καθώς και για το αν είναι εφικτή η διενέργεια δημοψηφίσματος επί του ζητήματος.

Μαζικές διαδηλώσεις - αν και μικρότερης, κατά κοινή ομολογία, κλίμακας σε σχέση με την προηγουμένη εβδομάδα - οργανώθηκαν εκ νέου σήμερα σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας, ενώ δεν έλειψαν τα σποραδικά επεισόδια και οι συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικές δυνάμεις.

Protesters storm the headquarters of BlackRock in Paris over pension reforms #greve6avril pic.twitter.com/zcDOjrfWUO

Στο Παρίσι το αριστερό συνδικάτο CGT ανακοίνωσε ότι έλαβαν μέρος στη διαδήλωση 400 χιλιάδες άτομα, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε 57.000 άτομα.

Την προηγούμενη εβδομάδα το συνδικάτο είχε κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές και η αστυνομία για 93.000 διαδηλωτές. Τα συνδικάτα κατηγόρησαν και σήμερα για ακαμψία τον πρόεδρο Μακρόν κάνοντας λόγο για «δημοκρατική κρίση».

🇫🇷 Protesters as far as the eye can see - Paris in all its glory 💜 #MacronDestitution #greve6avril pic.twitter.com/6kkULGJNnj