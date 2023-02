Γαλλία: Ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου ζήτησε περισσότερη στρατιωτική στήριξη από τον Μακρόν

Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ουκρανικού στρατού με άρματα και αεροπλάνα ζητά ο πρόεδρος του ουκρανικού Kοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ, ο οποίος επισκέφτηκε το Παρίσι για να συναντηθεί την Τρίτη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde, o Στεφαντσούκ υπογραμμίζει ότι «αυτή τη στιγμή, η ικανότητα του ουκρανικού στρατού είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου», ενώ σε ερώτηση για το στρατιωτικό υλικό που αποστέλλουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας επισημαίνει: «Η Γαλλία ήταν η πρώτη που απηύθυνε έκκληση για την προμήθεια αρμάτων, δίνοντας την υπόσχεση για την παροχή ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων AMX-10 RC. Ήρθα για να την ευχαριστήσω για αυτή την υποστήριξη, αλλά και για να της ζητήσω να συνεχίσει τη βοήθειά της, ιδιαίτερα τη στρατιωτική. Ελπίζω ότι θα είναι συνεπής και θα παρέχει κι εκείνη άρματα Τέλος, ο πρόεδρος Μακρόν είπε τη Δευτέρα ότι δεν αποκλείει την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών. Θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για αυτό το θέμα».

Συνεχίζοντας επί του θέματος της ενίσχυσης της χώρας του με στρατιωτικά αεροπλάνα, ο ουκρανός αξιωματούχος αναφέρει: «Τα αεροπλάνα είναι τα φτερά της νίκης. Η Ουκρανία θα μπορέσει να απελευθερώσει τα κατεχόμενα εδάφη της το συντομότερο δυνατό μόνο με σύγχρονα επιθετικά όπλα».

Σε αυτούς τέλος που φοβούνται μια κλιμάκωση, η οποία θα οδηγούσε σε άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας και της Ρωσίας απαντά: «Αγαπητοί φίλοι, μην φοβάστε μια άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Αυτή συμβαίνει ήδη. Και είναι η Ουκρανία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για εσάς. Αλλά η Ουκρανία δεν διεξάγει πόλεμο μόνο για τη δική της ελευθερία και το έδαφός της. Υπερασπίζεται επίσης τις παγκόσμιες αξίες για ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, καταρρίπτουμε τους μύθους που υπάρχουν για τις δυνατότητες και τη δύναμη του επιτιθέμενου, της "Μεγάλης Ρωσίας"», σημειώνει.

