Γαλλία: Πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο της Νίκαιας

Πολλές δεκάδες πυροσβέστες, με τη βοήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών, δίνουν μάχη για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε έξω από τις κοινότητες Καν-σι-Μερ και Βιλνέβ-Λουμπέτ της νότιας Γαλλίας, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νίκαιας.

Η φωτιά κατακαίει μια ακατοίκητη περιοχή κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ένας τοπικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει να έχει δοθεί εντολή εκκένωσης προς το παρόν.

Λόγω της κατάστασης αυτής έχουν διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο και τα δρομολόγια των τρένων, ανέφερε η αστυνομία μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter). Στελέχη του αεροδρομίου της Νίκαιας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα για κάποιο σχόλιο.

#BREAKING #France #Lyon #Paris Massive fire being reported between road Villeneuve-Loubet and Cagnes-sur-Mer in France. pic.twitter.com/n3T2GGB7cc