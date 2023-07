Γαλλία: Σε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ αποτιμώνται οι ζημιές στα μέσα μαζικής μεταφοράς του Παρισιού

Οι ταραχές που συγκλόνισαν τις προηγούμενες ημέρες τη Γαλλία, με αφορμή τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού, προκάλεσαν ζημιές «τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ» στα μέσα μαζικής μεταφοράς του Παρισιού.

Paris, the city of love. One of the greatest, most historic and most beautiful cities of mankind. Reduced to a flaming Third World cesspit by globalism.

Την εκτίμηση αυτή έκανε η IDFM (Ile-de-France Mobilités), ο οργανισμός που διαχειρίζεται τις δημόσιες συγκοινωνίες στην διοικητική περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, η οποία περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε αυτό το ποσό υπολογίζονται «τα λεωφορεία και το τραμ που κάηκαν, δύο τραμ που υπέστησαν ζημιές, καθώς και τα σπασμένα παγκάκια στις στάσεις», διευκρίνισε η IDFM στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η εφημερίδα Le Parisien.

Chaos and destruction in France.



More than 2,000 cars burned, more than 3,000 people were arrested, and more than 350 buildings were damaged.



Rioters are armed with automatic rifles, shotguns, IEDs, explosives, and molotov cocktails. #FranceRiots #FranceOnFire pic.twitter.com/iGRfsKbeOt