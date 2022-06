Γαλλικές βουλευτικές εκλογές: Απειλείται η απόλυτη πλειοψηφία του Μακρόν

Μετά τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών που χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή άνοδο της ενωμένης αριστεράς και της ακροδεξιάς, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέχει πολύ από το να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, παρότι ο συνασπισμός του αναμένεται να παραμείνει πρώτη δύναμη στη Γαλλία.

Θα πρέπει να περιμένει κανείς τον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή για να δει εάν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επανεξελέγη την 24η Απριλίου για δεύτερη πενταετή θητεία, θα μπορέσει ή όχι να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία και, πέρα από αυτό, την ικανότητά του να εφαρμόσει ελεύθερα την πολιτική του για τις μεταρρυθμίσεις.

Εκτός από την προειδοποίηση στον πρόεδρο Μακρόν, τα κύρια μαθήματα που αντλούνται από τις εκλογές είναι η θεαματική άνοδος μιας συμμαχίας αριστερών κομμάτων γύρω από τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, η ισχυρή άνοδος του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν και η κατάρρευση της παραδοσιακής δεξιάς, όπως και το ρεκόρ αποχής.

Ο συνασπισμός «Μαζί» του Γάλλου προέδρου και των κεντρώων συμμάχων του φέρεται να κερδίζει από 275 έως 310 έδρες, σύμφωνα με μια προβολή του Ifop-Fiducial και 255 έως 295 έδρες σύμφωνα με το Ipsos. Η απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση είναι 289 έδρες (σε σύνολο 577).

Σε ψήφους, η αριστερή συμμαχία «Nupes» της ριζοσπαστικής αριστεράς του Ζαν-Λικ Μελανσόν συγκέντρωσε μεταξύ του 25 και 26,2% των ψήφων έναντι 25 έως 25,8% για τον συνασπισμό «Μαζί», με τις δύο παρατάξεις να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.

Ωστόσο, περισσότεροι από ένας στους δύο ψηφοφόρους (μεταξύ 52 και 53% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις) δεν πήγε στην κάλπη την Κυριακή, νέο ρεκόρ που υπογραμμίζει την αδιαφορία των Γάλλων για μια ψηφοφορία που επισκιάστηκε από τις προεδρικές εκλογές.

"Η αλήθεια είναι ότι το προεδρικό κόμμα ηττήθηκε", δήλωσε ο Ζαν-Λικ Μελανσόν το βράδυ της Κυριακής, καλώντας τις δυνάμεις του να "ξεσπάσουν" στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Ωστόσο, ο Μελανσόν ενδέχεται να επηρεαστεί από την έλλειψη δεξαμενής ψήφων στον δεύτερο γύρο και από την ισχυρή αποχή που καταγράφεται ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και στην εργατική τάξη, σύμφωνα με ειδικούς.

