Γεωργία: Κατέρρευσε πολυκατοικία - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γεωργία μετά από την κατάρρευση μέρους επταώροφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν άτομα που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μπατούμι. Στο σημείο πραγματοποιείται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και έχουν φτάσει στελέχη της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της κατάρρευσης.

In #Batumi, #Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt