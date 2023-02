Γεωργία: Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος Σαακασβίλι δηλώνει σε δικαστήριο ότι είναι Ουκρανός και θέλει να ταφεί στο Κίεβο

Ο Μιχαήλ Σαακασβίλι, ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, εμφανίστηκε την Τετάρτη μέσω βιντεοκλήσης σε δικαστήριο για να δείξει πόσο βάρος έχει χάσει αφότου οδηγήθηκε στη φυλακή, την ώρα που συνεργάτες του έκαναν έκκληση να αφεθεί ελεύθερος για να λάβει ιατρική βοήθεια.

Ο 55χρονος Σαακασβίλι εκτίει από το 2021 ποινή έξι ετών με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας την εποχή που ήταν πρόεδρος – ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος και ότι η κατηγορία ήταν πολιτικά υποκινούμενη. Η υγεία του επιδεινώθηκε στο διάστημα αυτό, μετά και τις επαναλαμβανόμενες απεργίες πείνας που έκανε, ενώ ισχυρίζεται ότι τον δηλητηρίασαν. Έχει μεταφερθεί για νοσηλεία σε μια κλινική της Τιφλίδας.

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία οι δικηγόροι του ζήτησαν να του επιτραπεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να νοσηλευτεί. Ο ίδιος σήκωσε το μπλουζάκι του για να δείξει στον δικαστή πόσο βάρος έχει χάσει. Επικαλούμενοι το ιατρικό ιστορικό του, οι δικηγόροι του είπαν ότι έχει χάσει το 40% του βάρους του, αφού ζύγιζε 115 κιλά όταν φυλακίστηκε, τον Οκτώβριο του 2021 και στις αρχές της εβδομάδας, στο τσεκ-απ που έκανε, ζύγιζε μόνο 68 κιλά.

Οι υποστηρικτές του Σαακασβίλι λένε ότι η κυβέρνηση αρνείται να του χορηγήσει την κατάλληλη θεραπεία. Οι αρχές από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι ψεύδεται για τη σοβαρότητα της κατάστασής του με σκοπό να επιτύχει την αποφυλάκισή του.

Ένας εκπρόσωπός του είπε την Τρίτη στο πρακτορείο Reuters ότι «κινδυνεύει η ζωή του».

Ο Σαακασβίλι, που κυβέρνησε τη Γεωργία μεταξύ 2004-13 και ηττήθηκε στον πόλεμο-αστραπή με τη Ρωσία το 2008, μίλησε στα ουκρανικά στη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Φορούσε ένα μπλουζάκι με τη φράση «Είμαι Ουκρανός» στα αγγλικά και είπε ότι θέλει να ενταφιαστεί στο Κίεβο εάν πεθάνει στη φυλακή.

Αφού έφυγε από τη Γεωργία, ο Σαακασβίλι συνεργάστηκε με διάφορες ουκρανικές κυβερνήσεις και υπήρξε σύμβουλος, για θέματα μεταρρυθμίσεων, του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για ένα διάστημα ήταν επίσης κυβερνήτης της Οδησσού. Οι υποστηρικτές του λένε ότι η γεωργιανή κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια στάση φιλική προς το Κρεμλίνο και αρνείται να στηρίξει επαρκώς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Κίεβο μαζί με τον Αυστριακό ομόλογό του, κατηγόρησε τις γεωργιανές αρχές ότι «βασανίζουν» τον Σαακασβίλι, ο οποίος έχει πάρει την ουκρανική υπηκοότητα. «Πιστεύω ότι ο στόχος τους είναι να τον σκοτώσουν», είπε ο Ζελένσκι, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτόν.

