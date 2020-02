Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές καθώς ένα αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο έπεσε πάνω σε πλήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφώνου της Έσσης (Hessischer Rundfunk), ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε καρναβαλικό άρμα στην πόλη Φολκμάρζεν, ενώ από το περιστατικό τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η αστυνομία απέφυγε να πει εάν πρόκειται για ατύχημα ή μια εσκεμμένη επίθεση. Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ενώ επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι ο οδηγός φαίνεται πως έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητο, μια Mercedes σε γκρι μεταλλιζέ χρώμα, πάνω στο πλήθος.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση ενόπλου στο Χανάου με 11 νεκρούς, περιλαμβανομένου του δράστη, σε μία από τις χειρότερες ρατσιστικές επιθέσεις στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

