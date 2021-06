Γερμανία: Tρεις νεκροί και έξι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Βίρτσμπουργκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν -εκ των οποίων κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση- μετά από επίθεση, κατά την οποία άνδρας όρμησε με μαχαίρι σε περαστικούς, σε κεντρική πλατεία του Βίρτσμπουργκ, στη Βαυαρία.

Σύμφωνα με την Muenchner Merkur, o ύποπτος συνελήφθη, αφού αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στο πόδι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει. Προηγουμένως, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, είχε επιτεθεί σε κατάσταση αμόκ εναντίον περαστικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, με τμήμα του κέντρου να παραμένει αποκλεισμένο, ωστόσο αυτή την ώρα έχει σημάνει λήξη συναγερμού. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Την ίδια ώρα, βίντεο με τον δράστη και πολίτες που προσπαθούν να τον αφοπλίσουν ανέβηκαν στο Twitter.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video: pic.twitter.com/AhTFT2QtPw

BREAKING: Moment it started, people were on their way when the man with the knife in his hand appeared at Barbarossaplatz in Wurzburgpic.twitter.com/rsiNQ4zm0Z