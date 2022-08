Γερμανία: Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στο δάσος Γκρούνεβαλντ του Βερολίνου

Εκτός ελέγχου εξακολουθεί να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο δάσος Γκρούνεβαλντ δυτικά του Βερολίνου, από έκρηξη σε χώρο αποθήκευσης και καταστροφής εκρηκτικών της κρατιδιακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, αλλά οι συνεχείς εκρήξεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται και από τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

