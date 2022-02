Γερμανία: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία «Ζεϋνέπ»

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ήδη μέσα στις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας «Ζεϋνέπ», η οποία πλήττει από αργά χθες το απόγευμα τη δυτική και βόρεια Γερμανία.

Η ταχύτητα των ανέμων στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας να φθάσει τα 170 χιλιόμετρα ανά ώρα και μεγάλα τμήματα της περιοχής – π.χ. στη Βρέμη – έχουν εκκενωθεί. Σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους και στο Βερολίνο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κηρύξει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», ενώ εκτεταμένα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες.

