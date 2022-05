Γερμανία: Εντός καλοκαιριού θα παραδοθούν τα πρώτα 15 Gepard στην Ουκρανία

Τα πρώτα δεκαπέντε αντιαεροπορικά άρματα μάχης Gepard θα παραλάβει η Ουκρανία εντός του καλοκαιριού, ενώ οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα παρέχουν επίσης, πυρομαχικά και θα εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες στη Γερμανία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, μετά τις συνομιλίες που είχαν σήμερα, Παρασκευή 20 Μαΐου, η υπουργός Κριστίνε Λάμπρεχτ με τον Ουκρανό ομόλογό της Ολέξιι Ρέσνικοφ.

«Μίλησα με τον Ουκρανό συνάδελφό μου και μου επιβεβαίωσε ρητά για μία ακόμη φορά ότι η Ουκρανία θα ήθελε την ταχύτερη δυνατή παράδοση από τη Γερμανία αντιαεροπορικών αρμάτων μάχης Gepard, συμπεριλαμβανομένων 59.000 φυσιγγίων», δήλωσε η κυρία Λάμπρεχτ και πρόσθεσε, ότι πρόκειται για ένα αποτελεσματικό όπλο που έχει επίσης αποτρεπτική δράση. «Τώρα εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα πρώτα 15 Gepard θα είναι έτοιμα από τα μέσα Ιουλίου και με πλήρως εκπαιδευμένα πληρώματα», σημείωσε.

Η εταιρία Krauss-Maffei Wegmann έχει λάβει το πράσινο φως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πουλήσει στην Ουκρανία τα τεχνικά ανακαινισμένα αντιαεροπορικά άρματα από τα πρώην αποθέματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Συνολικά πρόκειται για 50 άρματα.

🚨 #Germany will deliver the first 15 Gepard tanks to #Ukraine in July, a defence ministry spokesperson in Berlin said on Friday. pic.twitter.com/gm9eaD5PhL

Ukraine to receive first Gepard tanks from Germany in July



Ukraine will receive a double-digit number of Gepard tanks before the end of the summer. The Bundeswehr (german army) is to support training on the tracked vehicles pic.twitter.com/2OSiStGEVx