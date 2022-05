Γερμανία: Συνελήφθη νεαρός για δύο πιθανές επιθέσεις σε σχολεία

Πιθανή επίθεση σε δύο σχολεία της Γερμανίας απετράπη από την αστυνομία του Έσεν νωρίτερα την Πέμπτη συλλαμβάνοντας 16χρονο μαθητή, που στην κατοχή του βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα και κείμενα ακροδεξιάς, ξενοφοβικής και αντισημιτικής θεωρίας.

Οι ειδικές δυνάμεις SEK της αστυνομίας εισέβαλαν τα ξημερώματα στο διαμέρισμα της οικογένειας του 16χρονου. Στο δωμάτιο του νεαρού βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, μία βαλλίστρα, 16 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, υλικά κατασκευής βόμβας και εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ, η αστυνομία είχε λάβει μια πληροφορία, ότι ο νεαρός σχεδίαζε φονική επίθεση στο γυμνάσιό του στο προηγούμενο σχολείο του, ενώ, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο ύποπτος αντιμετωπίζει «τεράστια ψυχολογικά προβλήματα και αυτοκτονικές τάσεις».

Ο κ. Ρόιλ περιέγραψε μάλιστα τα κείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του 16χρονου ως «κραυγή για βοήθεια από έναν απελπισμένο νεαρό», αλλά ξεκαθάρισε, ότι «σήμερα η αστυνομία απέτρεψε πιθανότατα έναν εφιάλτη».

