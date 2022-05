Γερμανία: Eξετάζεται ο εκρηκτικός μηχανισμός σε πολυκατοικία με εργαζομένους από ρωσικά ΜΜΕ

Έναν μηχανισμό που βρέθηκε και εξουδετερώθηκε σε ένα κτιριακό συγκρότημα, όπου στεγάζεται προσωπικό ενός ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων στη συνοικία Στίγκλιτς της γερμανικής πρωτεύουσας, εξετάζουν ερευνητές και εισαγγελείς στο Βερολίνο.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε χθες, Παρασκευή 7 Μαΐου και οι ερευνητές εξετάζουν τώρα πόσο επικίνδυνος ήταν και ποιον στόχευε, είπε ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, απαντώντας σε ερώτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και προσθέτοντας πως θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό αργότερα.

Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο έκανε γνωστό πως ένα μπουκάλι πετάχτηκε από ένα παράθυρο εντός του συγκροτήματος διαμερισμάτων χθες το βράδυ και ότι ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στην έρευνα που ακολούθησε, τον οποίο εντόπισαν Γερμανοί πυροτεχνουργοί και στη συνέχεια εξουδετέρωσαν.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε πως δημοσιογράφοι του διέμεναν στην πολυκατοικία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε οι αρχές στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τους Ρώσους δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους στο εξωτερικό.

«Θεωρούμε αυτό ως μια άμεση συνέπεια της παρενόχλησης των ρωσικών ΜΜΕ και των εργαζόμενών τους στη Δύση», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η πολιτικοποιημένη απόφαση να αποσυνδεθούν τα ρωσικά ΜΜΕ από τον ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό "αέρα" στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο προάγγελος του φυσικού εκφοβισμού τους, ακριβώς μέχρι την εξόντωσή τους».

Σε βίντεο που μετέδωσε χθες το RIA διακρίνεται ένας δρόμος που έχει αποκλείσει η αστυνομία και ένας άνθρωπος με ειδική προστατευτική στολή, που σύμφωνα με το πρακτορείο ήταν ένας από τους πυροτεχνουργούς, που εργάζονταν για την εξουδετέρωση της βόμβας.

