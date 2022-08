Γερμανία: Ισόβια στον οδηγό που έριξε το αυτοκίνητό του σε πλήθος το 2020

Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε ισόβια κάθειρξη τον οδηγό που το 2020 παρέσυρε και σκότωσε πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα μωρό, σε πεζόδρομο της πόλης Τρίερ. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου προβλέπει επίσης την ψυχιατρική παρακολούθηση και θεραπεία του 52χρονου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο Μπερντ Β. φέρεται να έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ. Δεν είχε σταθερή διεύθυνση κατοικίας και πριν από την τραγωδία είχε περάσει αρκετές νύχτες μέσα στο όχημά του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος 9 εβδομάδων, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση της 1ης Δεκεμβρίου 2020.

Ανακουφισμένος από την ετυμηγορία του δικαστηρίου δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Χιλσέμερ, ο οποίος έχασε την αδερφή του σε εκείνη την επίθεση.

