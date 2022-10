Γερμανός πολίτης προς τον Σολτς: "Μιλήστε σας παρακαλώ με τον Πούτιν να ρίξει την τιμή στο ντονέρ"

Ένα βίντεο που εμφανίζει τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να εξέρχεται από ένα κτίριο και έναν άνδρα να του ζητά φωνάζοντας να μειώσει τις τιμές του ντονέρ κεμπάπ, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πληρώνω 8 ευρώ για ένα ντονέρ!» φωνάζει ο θυμωμένος άνδρας στον Σολτς, κατά την επίσκεψή του στη νότια πόλη του Μονάχου το Σαββατοκύριακο.

«Μιλήστε σας παρακαλώ με τον Πούτιν, θα ήθελα να πληρώνω 4 ευρώ για ένα ντονέρ», είπε ο άνδρας και ζήτησε επίσης από τον Γερμανό καγκελάριο να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο για να εξασφαλίσει την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα.

Footage showing German Chancellor Olaf Scholz confronted by a protester, who asked him to bring down doner kebab prices, has gone viral on social media https://t.co/wxrgeZGsUr pic.twitter.com/loVY22sHu7